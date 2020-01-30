ريجيكامب: الوصل تطور وصالح جماهيره

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

جاء ديربي بر دبي بين الوصل والنصر بارداً من حيث النتيجة السلبية التي لم ترض طموحات الفريقين، إلا أنه كان مشتعلاً في الحساب الرسمي لنادي النصر على «تويتر» الذي عنون تقريره عن اللقاء: «الوصل يفلت من هزيمة محققة على أرضه في ديربي بر دبي!»، وكتب أيضاً «الوصل يكسب نقطة إثر تعادله مع العميد في ديربي اكتسى باللون الأزرق».

ونال التقرير النصراوي رودو فعل واسعة من جمهوري الناديين، عكست المنافسة التقليدية بين «الإمبراطور» و«العميد» التي وإن خف وهجها نوعاً ما في المدرجات، إلا أنها لم تكن كذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

فنياً، قدم الفريقان مباراة مفتوحة وسنحت لهما العديد من الفرص السهلة التي لم تترجم إلى أهداف، وأكد القطبان ارتفاع مستواهما عما كانا عليه في بداية الموسم.

النتيجة والمستوى الفني للمباراة عكسا تطور مستوى الوصل، وكشفا تراجعاً في مستوى النصر الذي خسر في ظرف أسبوع 5 نقاط (خسارة وتعادل) منذ فوزه بكأس الخليج العربي، ليفقد «العميد» فرصة مثالية للمنافسة على اللقب، بعدما كان قريباً من الصدارة.

وأبدى ريجيكامب مدرب الوصل سعادته بمستوى فريقه ولكن لم يكن سعيداً بالنتيجة، لاسيما أن فريقه يلعب على أرضه.

وذكر أن فريقه في تطور مستمر من مباراة إلى أخرى بدليل أنه لم يخسر أي مباراة خلال المراحل الخمس الأخيرة.

وتابع: المباراة كانت متكافئة وصعبة بالنسبة للفريقين، كان النصر الأبرز نسبياً خلال الشوط الأول، ولكن الأفضلية كانت لنا في الشوط الثاني.

وأكد سعادته بعودة قطاع كبير من جماهير الوصل إلى مدرجات النادي وهذا أسعد اللاعبين وزاد من حماسهم ومن رغبتهم في تحقيق الفوز.

أما مدرب النصر كرونوسلاف فقد كان عصبياً خلال المباراة والمؤتمر الصحفي واعتبر أن النتيجة سيئة له ولفريقه، مشيراً إلى أن لاعبيه قدموا كل ما باستطاعتهم خلال المباراة وكانوا الأقرب للتهديف خاصة في الشوط الأول بجانب أكثر من فرصة في الشوط الثاني ولكن الحظ عاندهم ولم يوفقوا في اللمسة الأخيرة.

وقال مدرب النصر إن هناك سببين رئيسيين كانا وراء عدم فوز فريقه، رفض تحديدهما، ملمحاً للإدارة التحكيمية للمباراة التي كانت وجهت له ولمساعدة إنذاراً لكثرة اعتراضاتهما.

وخلال المؤتمر رفض مدرب النصر الإجابة عن عدد من أسئلة الصحفيين حول المباراة، وعن رؤيته للمباراة وحجم منافسته المقبلة في المسابقة مكتفياً بقوله «لا تعليق».