شكرا لقرائتكم خبر عن البطائح وزيلينا إلى نهائي صالات خورفكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو تأهل فريقا البطائح ومسك زيلينا السلوفاكي إلى نهائي النسخة الأولى من بطولة خورفكان الدولية لكرة الصالات، بعد فوز الأول على البنك الأهلي المصري 3-2، والثاني على ميزي فيل المجري بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 3-3.

ويلتقي البطائح ومسك زيلينا على كأس البطولة في الخامسة من مساء اليوم على ملعب صالة نادي خورفكان.

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