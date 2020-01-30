كايزر: تجاوزنا فريقاً صعباً ودخلنا صلب المنافسة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

عاد الجزيرة إلى دائرة المنافسة على اللقب بقوة، بفوزه المهم على الظفرة في ملعبه الصعب بهدف علي مبخوت السريع الذي جاء بعد مرور 6 دقائق.

وجاءت المباراة متوسطة فنياً بشكل عام، ونجح «فخر أبوظبي» في المحافظة على هدفه المبكر في مباراة شهدت لجوء مدربه الهولندي كايزر إلى إبقاء عمر عبد الرحمن والمغربي مراد باتنا على مقاعد الاحتياط وإشراكهما في الجزء الأخير من اللقاء، بينما لم يدفع بالبرازيلي كينو، علماً أن الجزيرة تنتظره مواجهة صعبة أمام جاره الوحدة بعد غد السبت، ضمن الجولة ال 15 من الدوري.

وفي المقابل توقفت انطلاقة فارس الظفرة بالخسارة الأولى بعد النتائج الإيجابية في ال 6 جولات الماضية من المسابقة، وبالرغم من خسارته اللقاء، إلا أنه قدم مباراة جيدة، وواصل مستواه الراقي وخلق عدداً من الفرص لكنه لم ينجح في الوصول إلى شباك الجزيرة بفضل تألق العائد الحارس علي خصيف.

من جانبه، أكد الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني للجزيرة أن الفوز الذي حققه فريقه على الظفرة دفع به إلى المنافسة، مشيراً إلى أن الجزيرة كان محظوظاً بالفوز على منافس صعب على أرضه واستطاع هزيمة عدد من المنافسين في الفترة الأخيرة.

وقال كايزر إن الجزيرة قدم مستوى جيداً في الشوط الأول وتقدم بهدف حافظ عليه حتى نهاية المباراة، مبيناً أنه عدل من خطته في الشوط الثاني بداعي إصابة بعض اللاعبين.

وأوضح مدرب الجزيرة أن فريقه مستقر ويؤدي بشكل قوي، وأن المنافسة على اللقب شرسة في ظل الفروقات البسيطة بين رباعي المقدمة، وأشاد بعودة المغربي مراد باتنا، نافياً الأنباء التي تدور حول رحيل اللاعب في «الميركاتو» الحالي.

وبدوره أرجع الصربي فوك راوفيتش مدرب الظفرة خسارة فريقه لعدم استغلال الفرص والمساحات بالرغم من أفضلية «الفارس» في كثير من فترات اللقاء، مؤكداً أن كرة القدم هكذا تأتي في كثير من الأحيان حيث يؤدي الفريق ولا يفوز.

وأوضح رازوفيتش أن الهدف المبكر الذي دخل شباك الظفرة أظهر الفريق بمظهر الفريق المتحرر، وذلك بسبب البحث عن التعديل.

ونفى مدرب الظفرة أن يكون غياب لاعبه البرازيلي ديغو جارديل للإصابة قد أثر على فريقه أو أدى لنزول مواطنه البرازيلي بيدرو في كثير من الفترات لاستلام الكرات، موضحاً أن بيدرو يؤدي هذه المهمة في الظروف العادية.

وعن مدى خطورة إصابة البرازيلي ديغو جارديل قال مدرب الظفرة إن الإصابة كسر بسيط في الأنف ما دعا الجهاز الفني إلى عدم المغامرة به.