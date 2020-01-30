شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري .. الأهلى يتصدر والزمالك يتراجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم الأربعاء الموافق 29\1\ 2020 مباراتين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري العام المصرى حيث التقي الفريق الأول لكرة القدم للمصري البورسعيدى مع نظيره الجونة بينما واجه بيراميدز فريق إف سي مصر.

فيديو.. بيراميدز يفوز على نادي مصر 2 / 1 ويخطف المركز الثالث من الزمالك

نجح فريق بيراميدز فى تحويل تأخره بهدف نظيف أمام نادي مصر ، للفوز بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري، حيث أحرز مصطفى سلطان هدف التقدم لنادى مصر فى الدقيقة 33 من عمر المباراة، ثم أحرز نبيل دونجا هدف التعادل لبيراميدز فى الدقيقة 44، قبل أن يحرز إسلام عيسى هدف الفوز فى الدقيقة 75.

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ياتى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى كالتالى :