شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتأثر برنامج إعداد المنتخب الأوليمبى بـ فيروس كورونا ؟.. شوقى غريب يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، أنه تلقى عرضا لمواجهة اليابان وديا خلال فترة الأجندة الدولية فى الفترة من 23 حتى 31 مارس المقبل.

أوضح غريب فى تصريحات لقناة اون سبورت، إنه قدم جميع العروض التى وصلته إلى اتحاد الكرة للبت فيها، موضحا أنه يرغب فى خوض مباراتين فى مارس المقبل خارج مصر، دون أن تتحمل خزينة الجبلاية أى مبالغ مالية.

قال المدير الفنى: "سيكون هناك تنسيقا وتواصلا مع وزارة الصحة فى حالة اختيار اليابان لمواجهتها وديا بشكل رسمى، خاصة وأن هناك أنباء عن وجود فيروس كورونا هناك فضلا تفشى الفيروس فى الصين، لذا سنتحدث مع وزارة الصحة لدراسة الموقف وبناء عليه سنحدد موقفنا من السفر".

Advertisements

وتحدث شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، عن اللاعبين الثلاثة الكبار فى قائمة الفراعنة فى أولمبياد طوكيو 2020.

وقال غريب فى تصريحات لقناة أون سبورت، إن محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى يعتبر أول اللاعبين الذين يرغب فى ضمهم للقائمة، إلا أن القرار ليس فى يد صلاح وحده ولكن فى يد يورجن كلوب المدير الفنى للفريق الانجليزى، موضحا:" الأولمبياد تقام فى الفترة من 21 يوليو حتى منتصف اغسطس وهذه الفترة تشهد معسكرات الفرق الانجليزية استعدادا للموسم الجديد، وبالتالى سيكون صلاح مهما مع ناديه لذا سيكون القرار فى يد صلاح وفى نفس الوقت فى يد كلوب نفسه".

كما تحدث غريب عن أزمة حراسة المرمى، وقال أن سبب الأزمة هو عدم مشاركة الحراس الثلاثة محمد صبحى وعمر صلاح وعمر رضوان مع أنديتهم بشكل منتظم، وبالتالى لا يستطيع اصطحاب أيا منهم للأولمبياد بسبب عدم الجاهزية الفنية.

وقال غريب إن حارس مرمى انبى محمود جاد هو الوحيد الذى يشارك بانتظام لذا يعتبر هو الأقرب للقائمة اذا استمر الوضع الحالى، مع إمكانية ضم حارس مرمى ضمن الثلاثة الكبار خاصة وأن القائمة فى الأولمبياد تضم حارسين مرمى فقط مع اصطحاب حارس اخر خارج القائمة