شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مهرجان البطاقات الحمراء فى مباراة بيراميدز و اف سى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباراة بيراميدز و أف سى مصر التى أقيمت اليوم مهرجان من البطاقات الحمراء من قبل الحكم طارق مجدى ، حيث قام بطرد 4 من الفريق الاحمر وهم إسلام صالح وأحمد سعيد " أوكا " و أحمد يوسف ثم أحد أفراد طاقم التدريب .

وعلق إسلام صالح على قرارات عبر صفحته على "الفيس بوك" قائلا : "حسبي الله ونعم الوكيل، أنا بس عاوز أعرف هي الكره في مصر أهلي وزمالك وبيراميدز بس، طول الماتش لاعيبه بيراميدز تتكلم مع الحكم وتزعق واولهم عبد لله بيقولو اطردني وهو عارف ان طارق مجدي ميقدرش يعمل كده عشان هما بيراميدز، وحنا عشان بنقولوا حرام يا كابتن راح مطلع الانذارات كأنه بيوزع لبان، انا نفسي اسالوا سؤال هو انت لو لاعيبه الاهلي والزمالك وبيراميدز تقدر تطرد 3 لاعيبه في ماتش او اتنين في دقيقتين، ولله هي دي الكره في مصر.. برافو طارق مجدي".

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ونجح فريق بيراميدز فى تحويل تأخره بهدف نظيف أمام نادي مصر ، للفوز بنتيجة 2 / 1 حيث أحرز مصطفى سلطان هدف التقدم لنادى مصر فى الدقيقة 33 من عمر المباراة، ثم أحرز نبيل دونجا هدف التعادل لبيراميدز فى الدقيقة 44، قبل أن يحرز إسلام عيسى هدف الفوز فى الدقيقة 75.

شهدت المباراة اشهار الحكم لـ 8 بطاقات صفراء، و3 بطاقات حمراء لأحمد يوسف وأحمد سعيد أوكا وإسلام صالح لاعبى نادى مصر، وتعد البطاقة الصفراء التى حصل عليها عبد الله السعيد قائد بيراميدز هى الثالثة له بعد أن حصل على واحدة أمام الجونة والمصرى ليتم ايقافه فى المباراة المقبلة أمام الأهلى المقرر لها يوم الخميس 6 فبراير.

بهذا الفوز يخطف فريق بيراميدز المركز الثالث من نادى الزمالك الذى أصبح فى المركز الرابع حاليًا برصيد 25 نقطة، وأرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 26 بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى 5 وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكهم 17 هدفا، فيما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 11 فى المركز الأخير بجدول الدورى، بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 8 مواجهات، وسجل لاعبوه 11 أهداف وتلقت شباكه 22 هدفاً.