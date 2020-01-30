شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله: عبد الله السعيد تلقى عرضين من الدورى الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأوضخ خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي مع الإعلامي كريم حسن شحاتة على شاشة قناة الزمالك: "السعيد كان عقده ينتهى مع بيراميدز بنهاية الموسم الحالى قبل تجديد تعاقده منذ أسابيع، وكان يحق له التوقيع لأي نادٍ اّخر في يناير الجاري".

وأكد حزين أن السعيد تلقى عرضين من ناديي الوحدة بطل الدوري الاماراتي، كذلك من نادى الشعلة، وكان هناك منافسة بين الناديين من أجل حسم الصفقة، وبالفعل تقدما بعرضين رسميين لإدارة بيراميدز.

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وأنهى وكيل السعيد تصريحاته قائلاً:" إدارة بيراميدز نجحت في التجديد لعبدالله السعيد والابقاء على اللاعب ضمن صفوف الفريق".