شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله: عبد الله السعيد تلقى عرضين من الدورى الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأوضخ خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي مع الإعلامي كريم حسن شحاتة على شاشة قناة الزمالك: "السعيد كان عقده ينتهى مع بيراميدز بنهاية الموسم الحالى قبل تجديد تعاقده منذ أسابيع، وكان يحق له التوقيع لأي نادٍ اّخر في يناير الجاري".
وأكد حزين أن السعيد تلقى عرضين من ناديي الوحدة بطل الدوري الاماراتي، كذلك من نادى الشعلة، وكان هناك منافسة بين الناديين من أجل حسم الصفقة، وبالفعل تقدما بعرضين رسميين لإدارة بيراميدز.
وأنهى وكيل السعيد تصريحاته قائلاً:" إدارة بيراميدز نجحت في التجديد لعبدالله السعيد والابقاء على اللاعب ضمن صفوف الفريق".
ونجح فريق بيراميدز فى تحويل تأخره بهدف نظيف أمام نادي مصر فى الدورى ، للفوز بنتيجة 2 / 1 حيث أحرز مصطفى سلطان هدف التقدم لنادى مصر فى الدقيقة 33 من عمر المباراة، ثم أحرز نبيل دونجا هدف التعادل لبيراميدز فى الدقيقة 44، قبل أن يحرز إسلام عيسى هدف الفوز فى الدقيقة 75.
شهدت المباراة اشهار الحكم لـ 8 بطاقات صفراء، و3 بطاقات حمراء لأحمد يوسف وأحمد سعيد أوكا وإسلام صالح لاعبى نادى مصر، وتعد البطاقة الصفراء التى حصل عليها عبد الله السعيد قائد بيراميدز هى الثالثة له بعد أن حصل على واحدة أمام الجونة والمصرى ليتم ايقافه فى المباراة المقبلة أمام الأهلى المقرر لها يوم الخميس 6 فبراير.
بهذا الفوز يخطف فريق بيراميدز المركز الثالث من نادى الزمالك الذى أصبح فى المركز الرابع حاليًا برصيد 25 نقطة، وأرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 26 بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى 5 وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكهم 17 هدفا، فيما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 11 فى المركز الأخير بجدول الدورى، بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 8 مواجهات، وسجل لاعبوه 11 أهداف وتلقت شباكه 22 هدفاً.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيله: عبد الله السعيد تلقى عرضين من الدورى الإماراتى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.