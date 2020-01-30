شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عمة تريزيجيه: سعداء بتسجيله هدف الفوز على ليستر بنصف نهائى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر عدد كبير من أهالى محافظة كفر الشيخ، وأصدقاء النجم المصرى تريزيجيه عن سعادتهم بتسجيله هدف فوز فريقه فى مرمى فريق ليستر سيتي، بنصف نهائى كأس الرابطة الإنجليزية، والذى تأهل على إثره الفيلانز، للمباراة النهائية، للمرة التاسعة فى تاريخه، ليعيدوا للأذهان تسجيل تريزيجيه لهدف لفريقه فى مرمى ليفربول، برغم خسارة أستون فيلا.

وأكد وائل الحداد، عضو مجلس إدارة نادى كفر الشيخ الرياضي، أن محمود تريزجيه، أدى مباراة متميزة، وبذل جهداً كبيراً خلال المباراة التى جمعت بين فريقه أستون فيلا، وفريق ليستر سيتي، فى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، وأنه شعر بالفخر أن تجمع مباراة واحدة بين تريزيجه، وأحمد المحمدي، ويكون الهدف بصناعة المحمدي وتسجيل تريزيجيه.

من جانبه، قال إبراهيم ريان، ابن عمة تريزجيه لـ"الخليج 365" إنه سعيد بتسجيل تريزيجيه لهدف فوز فريقه، لافتا إلى أنه لعب مباراة متميزة أظهر فيها تفوقه في أوقات متعددة من عمر المباراة حتى تمكن من تسجيل هدف فريقه الوحيد من صناعة المحمدي.

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يذكر أن تريزيجيه سجل هدف الفوز القاتل والتأهل لأستون فيلا ضد ليستر سيتى من صناعة ألعاب المصرى أحمد المحمدى، بالمواجهة التى انتهت لصالح "الفيلانز" بهدفين مقابل هدف، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "فيلا بارك"، فى إياب الدور نصف النهائى من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وأصبح تريزيجيه قريبا من حصد أول ألقابه فى إنجلترا مع أستون فيلا عقب انضمامه إليه فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد فترة من التألق بقميص فريق قاسم باشا التركى شارك خلالها فى 71 مباراة وسجل 25 هدفا وصنع 18 آخرين، حيث يفصله عن البطولة الأولى 90 دقيقة فقط.

وتعد هذه البطولة هى الثانية التى يسجل فيها تريزيجيه بقميص "الفيلانز"، حيث سبقها بإحراز 3 أهداف خلال مشاركته فى 21 مباراة بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "بريميرليج" بالإضافة إلى تمريرتين حاسمتين.

وينتظر أستون فيلا، المتأهل من عملاقا مدينة مانشستر السيتي واليونايتد، فى المباراة النهائية، المقرر إقامتها فى الأول من شهر مارس المقبل، على ملعب "ويمبلى".