شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة فى تاريخه.. الوحدات الأردنى يتوج بطلا لدوري السلة..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لأول مرة فى تاريخه يتوج بالدورى الأردنى لكرة السلة، فاز فريق الوحدات الأردنى بلقب الدوري لكرة السلة بعد فوزه أمس الأربعاء، على فريق الأرثوذكسي 74- 68 في المباراة السادسة ، حيث حسم المباراة بعد تأخره فى الشوط الأول إلى تحقيقه فوزا بفارق 6 نقاط، وذلك بمدينة الحسين الرياضية.

واستطاع فريق الوحدات تحويل تأخره في الشوط الأول بفارق 4 نقاط "32- 36"، إلى فوز ثمين بفارق 6 نقاط "74- 68" ليتوجع بمسابقة الدورى العام لكرة السلة.

وقال فريق الوحدات عبر حسابه على تويتر:"هذا مصيرنا منذ القِدَم ... أن نتزعم السلة والطائرة والقدَم هنا الوحدات .. زعيم الرياضة الأردنية".









يذكر أن فريق الوحدات فاز بأربعة انتصارات مقابل انتصارين للأرثوذكسي، ليحقق اللقب الأول له فى التاريخ وسط فر حة كبيرة من جمهوره فى المدرجات والسوشيال ميديا، وتنص تعليمات فى اتحاد كرة السلة الأردنية أنه فى المرحلة النهائية تقام إقامة سبع مباريات بين الفريقين ومن يسبق الآخر بتحقيق أربعة انتصارات يتوج باللقب وقدم الفريقان أداء جميل، بينما عاش الجمهور فرحه كبيره بعد التتويج باللقب.

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ووفقا لصحف أردنية، استطاع علي حيدر من فريق الوحدات تسجيل 38 نقطة ومحمود عابدين 14 نقطة وسامي بزيع 18 نقطة، بينما من جانب الارثوذكسي نيك ستوفر 27 نقطة وأما فريدى ابراهيم سجل 29 نقطة.