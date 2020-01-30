شكرا لقرائتكم خبر عن ألكساندر أرنولد عن محمد صلاح: "دائما ما استمع لمو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش فريق ليفربول أيام مثالية حيث الفوز بـ 50 مباراة دون خارج ستاد إنفليد دون هزيمة فى الدوري الإنجليزي، تلك الأجواء تنعكس على لاعبو الفريق فيما بينهم من صداقة وحب، حيث فاز الريدز اليوم على نظيره وست هام يونايتد 2-0 ، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء على ملعب "لندن" حيث شاركألكساندر أرنولد، لاعب ليفربول مع زميله محمد صلاح، وعلق قائلاً:"دائما ما استمع لمو".





يشار إلى أن ترنت ألكساندر أرنولد، نجم ليفربول، فاز بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزي خلال شهر ديسمبر الماضى، بعدما صنع 3 أهداف وسجل هدفا ضد ليستر سيتى وساهم فى الحفاظ على نظافة شباكه فى 4 مباريات كما سجل هدفاً للريدز فى مباراة ليستر سيتى.

وحقق فريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، أمس فوزا جديدا في مسابقة الدوري الانجليزي ليقترب أكثر نحو اللقب الغائب منذ 30 عاما، وهذه المرة جاء على حساب نظيره وست هام يونايتد 2-0 ، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء على ملعب "لندن" والمؤجلة من الجولة 18 من الدورى الإنجليزى، بسبب ظروف مشاركة الريدز وقتها فى كأس العالم للاندية.

وجاء الهدف الوحيد عبر النجم المصري محمد صلاح فى الدقيقة 35 من ركلة جزاء، تسبب فيها المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي، ليرفع الفرعون أهدافه هذا الموسم إلى 12 هدفا.

وبعد أن رفع صلاح أهدافه إلى 12 يتفوق بذلك تهديفيا على زميله ساديو ماني الذى يمتلك 11 هدفا فقط فى البريميرليج، وقد غاب عن المباراة لظروف الإصابة حيث يغيب 3 أسابيع.

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فى الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 52 صنع محمد صلاح الهدف الثاني الذى سجله أليكس تشامبرلين، لتنتهي المباراة بفوز الريدز 2-0 .

وبهذا الهدف ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاواكا" الإنجليزية، فإن محمد صلاح حتى الآن منذ انضمامه إلى الريدز ساهم في 90 هدفا، بعدما شارك فى 95 مباراة في الدوري الانجليزي نجح فى تسجيل 66 هدفا وصناعة 24 آخرين أى ما يساوي 90 هدفا.

كما أصبح محمد صلاح، خامس أفضل الهدافيين التاريخيين لفريق ليفربول فى مسابقة الدوري الانجليزي، بعدما تخطى النجم الاسباني فرناندو توريس صاحب الـ65 هدفا في البريميرليج.

بهذه النتيجة يقترب ليفربول من لقب الدوري الإنجليزي حيث يتربع وحيدا على قمة جدول الترتيب برصيد 70 نقطة بفارق 19 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي الوصيف وأصبح تتويجه بالدوري للمرة الأولى منذ عام 1990 مجرد وقت، بينما يأتى وست هام في المركز 17 برصيد 23 نقطة بالتساوي مع فريقي منطقة الهبوط بورنموث وواتفورد.