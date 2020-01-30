شكرا لقرائتكم خبر عن جنش" على دكة الزمالك أمام أول أغسطس.. واستبعاد صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على الإبقاء على محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الفريق الأبيض، على مقاعد البدلاء فى مباراة أول أغسطس الأنجولى المقبلة المقرر إقامتها فى الثالثة من عصر يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لمباريات دور المجموعات.

وقرر المدير الفنى للزمالك، الاعتماد على محمد عواد فى التشكيل الأساسى خلال المباراة المقبلة بعد إراحة محمد أبو جبل من المباراة، فيما رفض كارتيرون المغامرة بمحمود جنش حارس المرمى العائد بعد فترة غياب طويلة بعدما تماثل للشفاء من الإصابة بقطع فى وتر أكيلس.=

فيما سيتواجد محمد عواد فى حراسة مرمى الزمالك بشكل أساسى، على أن يتم استبعاد محمد صبحى من القائمة النهائية للمباراة حيث فضل المدرب الفرنسى اصطحابه مع الثنائى عواد وجنش لأنجولا تحسبًا لأى ظروف طارئة.

وتولى محمد أبو جبل، حراسة مرمى الزمالك فى مباراته أمام وادى دجلة، والتى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله بين الفريقين، بينما تواجد محمد صبحى على مقاعد البدلاء، فيما حرص محمد عواد على التواجد فى المدرجات لمؤازرة فريقه فى تلك المباراة، حيث سيعود بذلك لحراسة مرمى الأبيض فى مباراته أمام أول أغسطس الأنجولى، حيث يرفض المدرب الفرنسى أى مغامرة فى المواجهة المقبلة، فى ظل منح عدد كبير من اللاعبين الأساسيين راحة فى هذه المباراة، بعدما ضمن التأهل إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث أحتل الزمالك فى المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، فيما تصدر مازيمبى الكونغولى صدارة الترتيب برصيد 11 نقطة، فيما يأتى وزيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرًا أول أغسطس الانجولى فى المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.

يتواجد الزمالك فى أنجولا بقائمة تضم كلاً من:

Advertisements

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش – محمد عواد – محمد صبحى.

خط الدفاع: محمود الونش – محمد عبد الغنى – محمد عبد السلام – عبد الله جمعة – أحمد عيد.

خط الوسط محمد حسن – أحمد سيد زيزو – محمد أوناجم – كريم بامبو – محمد عنتر – إسلام جابر – مصطفى فتحى – يوسف أوباما.

خط الهجوم: مصطفى محمد – كاسونجو- عمر السعيد.