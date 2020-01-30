7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 29 / 1 / 2020 فى مقدمتها ، عبد الله السعيد يغيب عن بيراميدز أمام الأهلى للإيقاف موقف الزمالك من السوبر الإفريقى.. الأبيض لم يُرسل قائمته والحسم خلال ساعات يناقش مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، خلال الساعات الجارية، موقف النادى النهائى من خوض مباراة السوبر الإفريقى أمام الترجى التونسى من عدمه، المُحدد له يوم 14 من فبراير المقبل، بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث يشارك الأبيض بصفته بطلاً لكأس الكونفدرالية، فيما يشارك الفريق التونسى بصفته بطلاً لدورى أبطال إفريقيا، فى النسخة الماضية. Advertisements فيديو.. بيراميدز يفوز على نادي مصر 2 / 1 ويخطف المركز الثالث من الزمالك نجح فريق بيراميدز فى تحويل تأخره بهدف نظيف أمام نادي مصر ، للفوز بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري، حيث أحرز مصطفى سلطان هدف التقدم لنادى مصر فى الدقيقة 33 من عمر المباراة، ثم أحرز نبيل دونجا هدف التعادل لبيراميدز فى الدقيقة 44، قبل أن يحرز إسلام عيسى هدف الفوز فى الدقيقة 75.

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