شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل أسد الزمالك فى عيد ميلاه الـ30: دعوات أبويا وأمى سر النجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل أمس محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعيد ميلاده الـ 30، وكتب أبو جبل على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام": "أمي .. أحلي وأجمل عيد ميلاد في حياتي.. تعرفي أنك أغلي حاجة عندي ياأمي..️ربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منك أبد"

الخليج 365 يبرز الضوء علي أهم ملامح مشوار محمد أبو جبل مع الساحرة المستديرة منذ بدايته في أسيوط مسقط رأسه وحتي الوصول الي الحارس الأول بنادي الزمالك.

البداية في أسيوط

بدأ محمد أبو جبل حياته مع الكرة في مركز شباب الشبان المسلمين في أسيوط ومنه انتقل الي بترول أسيوط، قبل ان يلمع اسمه مع منتخب الشباب لينضم الي فريق انبي.

عقب التألق مع انبي انتقل أبو جبل في 2015 الي نادي الزمالك في صفقة كانت هي الأبرز للزمالك، وبعد موسم مع الزمالك حصل خلاله علي الدوري والكأس، انتقل الي سموحة، ليقدم مستويات مميزة مع الفريق السكندري ليعود مرة اخري مع بداية الموسم الحالي الي صفوف الزمالك.

مع بداية الموسم كان أبو جبل احتياطيا لمحمد عواد ، ولكن بعد التألق في التدريبات والاخطاء المتكررة لعواد ، يحتل أبو جبل التشكيل الأساسي للزمالك ويقدم مستويات أكثر من رائعة تجعله الحارس الأول في الزمالك.

Advertisements

مشاركات أبو جبل الدولية

شارك أبو جبل مع منتخب الشباب في بطولة كأس العالم 2009 التي أقيمت بالقاهرة، وامم افريقيا 2019 مع المنتخب الأول ، واوليمبياد لندن 2012 مع المنتخب الاوليمبي.

أبو جبل : دعوات ابويا وامي وراء كل انجاز

أكد محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك في تصريح خاص لـ " الخليج 365 " ان دعوات والده ووالدته هي السبب فيما وصل اليه من إنجازات وأرقام ونجومية في عالم الكرة، كما أضاف ان شقيقه الأكبر مصطفي هو المفتاح السحري الذي كان اكبر داعم له في مسيرته حيث كان يحرص مصطفي علي السفر معه للتدريبات والمباريات ومساندته في كل الفرق التي كان يشارك بها.

واستقر الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على استبعاد محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق من رحلة أنجولا المقرر لها اليوم عقب مباراة وادي دجلة، استعدادًا لمواجهة أول أغسطس الأنجولي يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة لدوري أبطال أفريقيا، وذلك بغرض راحته.







