موعد مباريات اليوم فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 30 / 1 / 2020 فى الدورى المصرى الممتاز إذ تقام مباراة الاسماعيلى والانتاج الحربى على ستاد الاسماعيلية ومباراة الاتحاد السكندرى وسموحة على ستاد الاسكندرية فى ختام مواجهات الجولة الخامسة عشرة للمسابقة.

موعد مباراة الاسماعيلى والانتاج الحربى

تقام مباراة الاسماعيلى والانتاج الحربى فى تمام الخامسة عصر اليوم الخميس على ستاد الاسماعيلية فى مواجهة يدخلها الدراويش بمعنويات مرتفعة بعد التأهل لقبل نهائى البطولة العربية عقب الاطاحة بزعيم الثغر بالفوز ذهاباً بهدف دون رد ثم التعادل السلبى إياباً.

وتعادل الاسماعيلى مع سموحة بهدف لكل فريق فيما فاز الانتاج الحربى على حرس الحدود بهدف دون رد فى أخر ظهور بالمسابقة المحلية.

ويحتل الاسماعيلى المركز العاشر بجدول الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 10 اهداف وتلقت شباكه 14 هدفاً ويحتل الانتاج الحربى المركز السادس برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

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موعد مباراة الاتحاد السكندرى وسموحة

تقام مباراة الاتحاد السكندرى وسموحة فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد الاسكندرية فى مواجهة يدخلها زعيم الثغر بمعنويات منخفضة بعد الخروج من البطولة العربية لصالح الاسماعيلى بالخسارة ذهاباً بهدف دون رد والتعادل السلبى اياباً .

وحقق الاتحاد السكندرى فوزاً كبيراً على حساب طلائع الجيش بثلاثية دون رد فى أخر ظهور بالمسابقة المحلية بينما تعادل سموحة مع الاسماعيلى بهدف لكل فريق.

ويحتل الإتحاد السكندرى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 3 وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدفاً فيما يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 4 مواجهات وتعادل فى 7 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً .

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز

من المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت و أون سبورت مباريات الدورى المصرى الممتاز.