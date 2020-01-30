شكرا لقرائتكم خبر عن محمود ناجى حكما للإسماعيلى والإنتاج.. والسيد للاتحاد وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباراتي اليوم الخميس في الدوري الممتاز على النحو التالي:

الإسماعيلي مع الإنتاج الحربي: محمود ناجي ويعاونه شريف عبد الله وعمر فتحي .. وهيثم عثمان حكما رابعا.



الاتحاد السكندري مع سموحة : عبد العزيز السيد ويعاونه عماد العقاد وأحمد عبد الغني .. وعباس حسن حكما رابعا.

وتختتم اليوم الخميس منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري بإقامة مباراتين تجمع الاسماعيلى مع الانتاج الحربى والإتحاد السكندرى مع سموحة .

ويستضيف الإسماعيلى نظيره الإنتاج الحربى فى تمام الخامسة مساءاً على ستاد الاسماعيلية فى مواجهة يدخلها الدراويش بمعنويات مرتفعة بعد التأهل لقبل نهائى البطولة العربية عقب الاطاحة بزعيم الثغر بالفوز ذهاباً بهدف دون رد ثم التعادل السلبى إياباً.

وتعادل الاسماعيلى مع سموحة بهدف لكل فريق فيما فاز الانتاج الحربى على حرس الحدود بهدف دون رد فى أخر ظهور بالمسابقة المحلية.

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ويحتل الاسماعيلى المركز العاشر بجدول الدوري برصيد 18 نقطة، ويحتل الانتاج الحربى المركز السادس برصيد 21 نقطة

وطالب الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى لاعبيه بمواصلة قطار النتائج الجيدة واستغلال الانتعاشة العربية لتصحيح مسار الدراويش بالدوري المحلى ، ويبدو التشكيل المتوقع للأسماعيلى أمام الانتاج الحربى مكون من : " محمد فوزى، محمود البدري، باهر المحمدى، محمد هاشم، أحمد أيمن، عماد حمدي ومحمد صادق وهمام طارق وعبد الرحمن مجدى ومحمد الشامى، شيلونجو".

فى المقابل شدد مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى على لاعبيه ضرورة استمرار نغمة الانتصارات لإقتحام المربع الذهبى ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى مكون من : "عامر عامر ، أحمد شديد، معاذ الحناوي، محمد بازوكا، أحمد مجدى ، محمود عادل، إبراهيم عبدالخالق، محمد عادل ، محمد فييرا، باسم مرسي، موسى دياورا".

ويستضيف الإتحاد السكندرى نظيره سموحة فى تمام السابعة والنصف مساءاً على ستاد الاسكندرية فى مواجهة يدخلها زعيم الثغر بمعنويات منخفضة بعد الخروج من البطولة العربية لصالح الاسماعيلى بالخسارة ذهاباً بهدف دون رد والتعادل السلبى اياباً .

وحقق الاتحاد السكندرى فوزاً كبيراً على حساب طلائع الجيش بثلاثية دون رد فى أخر ظهور بالمسابقة المحلية بينما تعادل سموحة مع الاسماعيلى بهدف لكل فريق.