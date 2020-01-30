أخبار نادى الزمالك اليوم الاربعاء 29 / 1 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الاريعاء 29 / 1 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، شاهد أول مران للزمالك فى أنجولا..كارتيرون يتعرض لمراوغة..ومصطفى محمد "حارس"

شاهد أول مران للزمالك فى أنجولا..كارتيرون يتعرض لمراوغة..ومصطفى محمد "حارس"

خاض الزمالك مرانه الأول، على ملعب 11 نوفمبر، بمدينة لواندا الأنجولية، بعدما وصلت البعثة إلى أنجولا، اليوم الأربعاء، استعدادا لخوض مباراته أمام أول أغسطس الأنجولى المقبلة المقرر إقامتها فى الثالثة من عصر يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لمباريات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث يتواجد الفريقين فى المجموعة الأولى بجوار فريقى مازيمبى الكونغولى وزيسكو يونايتد الزامبى.

الزمالك يعقد مؤتمرًا صحفيًا الإثنين لإعلان موقفه النهائى من السوبر الإفريقى

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يعقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، مؤتمرًا صحفيًا، الإثنين المقبل، للكشف عن موقف النادى النهائى من خوض مباراة السوبر الإفريقى أمام الترجى التونسى من عدمه، المُحدد له يوم 14 من فبراير المقبل، بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث يشارك الأبيض بصفته بطلاً لكأس الكونفدرالية، فيما يشارك الفريق التونسى بصفته بطلاً لدورى أبطال إفريقيا، فى النسخة الماضية.

موقف الزمالك من السوبر الإفريقى.. الأبيض لم يُرسل قائمته والحسم خلال ساعات

يناقش مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، خلال الساعات الجارية، موقف النادى النهائى من خوض مباراة السوبر الإفريقى أمام الترجى التونسى من عدمه، المُحدد له يوم 14 من فبراير المقبل، بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث يشارك الأبيض بصفته بطلاً لكأس الكونفدرالية، فيما يشارك الفريق التونسى بصفته بطلاً لدورى أبطال إفريقيا، فى النسخة الماضية.