شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يستعير محمد عبد المجيد لاعب الزمالك السابق لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مسئولو أسوان اجراءات التعاقد مع محمد عبد المجيد لاعب نادي الزمالك و الإتحاد السكندري السابق قادمًا لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة من نادي الإنتاج الحربي، وكان أسوان قد تعاقد مع كل من مصطفى البدري لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة من نادي الإنتاج الحربي أيضا، ولاعب الوسط الغاني سولومون منساه لاعب شباب الساحل اللبناني، لينضم لنادي أسوان غي صفقة "انتقال حر"، وكذلك صانع ألعاب المنتخب الرواندي "جيان كلاود إرانزي" قادمًا من رايون سبورت الرواندي، وذلك على سبيل الإعارة 6 أشهر.

ومن المقرر أن يصبح الرباعي الجديد جاهز للمشاركة في المباراة المقبلة أمام النادي الإسماعيلي التي تقام بالجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان لمواجهة نظيره قنا، غداً الأربعاء، فى اللقاء الودى الذى يجمع الفريقين، ضمن استعدادات أبناء الجنوب لمواجهة الإسماعيلى الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدورى العام

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وانتزع فريق أسوان بقيادة مجدى عبد العاطى ثلاث نقاط ثمينة على حساب مضيفه حرس الحدود، بعد الفوز بثنائية مقابل هدف فى اللقاء الذى جمع الفريقين أمس الأثنين على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى العام.

بهذا الفوز رفع أسوان رصيده إلى النقطة 12 يحتل بها المركز الـ14 فى جدول المسابقة، متخلياً عن المركز الأخير فى قاع الجدول بعد تقدمه أربعة مراكز دفعة واحدة، فيما توقف رصيد حرس الحدود عند النقطة 18 فى المركز التاسع بالجدول.

من جانبه أبدى مجدى عبد العاطى، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى أسوان، سعادته بالفوز على حققه الفريق على حساب حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، وقال عبدالعاطي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "زملكاوي"، الذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاتة على شاشة قناة الزمالك: "أشكر جميع لاعبى أسوان على الأداء والروح فى مباراة الحرس".