شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: استدعاء محمد صلاح للأولمبياد فى يونيو.. وحارس إنبى فى الصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، عن اللاعبين الثلاثة الكبار فى قائمة الفراعنة فى أولمبياد طوكيو 2020.

وقال غريب فى تصريحات لقناة أون سبورت، إن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى يعتبر أول اللاعبين الذين يرغب فى ضمهم للقائمة، إلا أن القرار ليس فى يد صلاح وحده ولكن فى يد يورجن كلوب المدير الفنى للفريق الانجليزى، موضحا:" الأولمبياد يقام فى الفترة من 21 يوليو حتى منتصف اغسطس وهذه الفترة تشهد معسكرات الفرق الإنجليزية استعدادا للموسم الجديد، وبالتالى سيكون صلاح مهما مع ناديه لذا سيكون القرار فى يد صلاح وفى نفس الوقت فى يد كلوب نفسه".

وأضاف غريب: "كلوب قال فى تصريحات له أن مدرب منتخب مصر لم يستدع صلاح رسميا للأولمبياد حتى يقول كلمته، لكن الاستدعاء الرسمى سيكون فى شهر يونيو المقبل".

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كما تحدث غريب عن أزمة حراسة المرمى، وقال إن سبب الأزمة هو عدم مشاركة الحراس الثلاثة محمد صبحى وعمر صلاح وعمر رضوان مع أنديتهم بشكل منتظم، وبالتالى لا يستطيع اصطحاب أيا منهم للأولمبياد بسبب عدم الجاهزية الفنية.

وقال غريب، إن حارس مرمى إنبى محمود جاد هو الوحيد الذى يشارك بانتظام لذا يعتبر هو الأقرب للقائمة إذا استمر الوضع الحالى، مع إمكانية ضم حارس مرمى ضمن الثلاثة الكبار خاصة وأن القائمة فى الأولمبياد تضم حارسين مرمى فقط مع اصطحاب حارس اخر خارج القائمة.

درس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تكريم للجهاز الفني للمنتخب الاوليمبي بقيادة شوقي غريب بعد التأهل لاوليمبياد طوكيو والفوز ببطولة كاس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي استضافتها مصر في شهر نوفمبر الماضي وذلك علي هامش مباراة السوبر المصري المقرر لها 20 فبراير المقبل بالإمارات والتي تجمع الاهلي بصفته بطل دوري النسخة الماضية والزمالك بطل كاس مصر علي أن يتم تكريم الجهاز الفني قبل انطلاق المباراة .

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة انه تقرر صرف مبلغ 500 الف درهم لصاحب المركز الاول في بطولة السوبر المحلي و300 الف درهم لصاحب المركز الثانى خلال البطولة التى ستقام في الأمارات يوم 20 فبراير المقبل بين الاهلي والزمالك.