شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 29/1/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلي اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة والتي يعد أبرزها توقيع الإدارة الحمراء عقوبة مغلظة على صالح جمعة بعد غيابه عن المران.

حمدى فتحى يعود من ألمانيا ويبدأ مرحلة العلاج الطبيعى فى التتش

عاد حمدى فتحى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى من ألمانيا، بعد خضوعه لفحص طبى تحت إشراف هيرمان ماير؛ للتعرف على مدى تحسن حالته بعد جراحة غضروف الركبة التى خضع لها، وحدد ماير، برنامج علاج طبيعى خاص، من المقرر أن يبدأ اللاعب فى تنفيذه داخل مقر النادى بالجزيرة، على أن يعود من جديد إلى ألمانيا للبدء فى تنفيذ مرحلة التأهيل، التى تبدأ عقب انتهاء المرحلة الأولى فى البرنامج العلاجى.

الأهلى يحصل على التطعيمات اللازمة قبل السفر للسودان

أكد خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى أن الجهاز الفنى واللاعبين حصلوا على كل التطعيمات اللازمة قبل سفر البعثة إلى السودان، والمقرر لها عصر غد الخميس؛ استعدادا لمواجهة الهلال يوم السبت المقبل فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلى قمة المجموعة الثانية التى تضم برصيد 10 نقاط ويأتى النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى فى المركزين الثانى والثالث برصيد 9 نقاط، بينما يقبع بلاتينيوم بطل زيمبابوي في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

رمضان صبحى يشارك فى مران الأهلى الجماعى قبل رحلة السودان

شارك رمضان صبحى لاعب الأهلى فى جزء من مران الفريق الجماعى المقام حالياً على ملعب التتش لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة التى لحقت به منتصف ديسمبر الماضى فى العضلة الخلفية وحرمته من تدريبات ومباريات الفريق الماضية وشارك اللاعب فى جزء من مران الفريق الجماعى قبل أن يخضع لجلسة تأهيل منفردة، وشارك رمضان صبحى فى التقسيمة الختامية بمران اليوم حيث حصل اللاعب على تحذيرات طبية بعدم الاحتكاك القوى فى الكرات المشتركة خاصة بعد تعافيه مؤخرًا من الإصابة.

ونفذ اللاعب برنامجا تأهيليا طوال الفترة الماضية للتعافى من آلام العضلة الخلفية، وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى إن حالة رمضان صبحى فى تحسن مستمر، حيث شارك فى جزء من مران أول أمس، وسيتم تقييم حالته بشكل نهائى لتحديد موقفه من السفر مع الفريق إلى السودان.

فايلر يستفسر من عبد الحفيظ عن ترتيبات رحلة الأهلى فى السودان

عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلى جلسة خاصة مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق على هامش مران الفريق ظهر اليوم الأربعاء، وشهدت الجلسة الحديث عن التحضيرات الخاصة برحلة السودان المقررة غدا الخميس استعدادا لمواجهة الهلال السودانى يوم السبت المقبل فى الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وأطمأن الجهاز الفني على حصول جميع أفراد البعصة على التطعيمات اللازمة قبل سفر البعثة إلى السودان.

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ويتوجه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، وسمير عدلي، المدير الإداري، إلى السودان عصر اليوم؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة الفريق والإقامة ووسائل التنقل.

الأهلى يقرر توقيع عقوبة مالية على صالح جمعة بسبب الغياب

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه سيتم توقيع عقوبة مالية على صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأحمر بعدما تغيب عن المران الجماعي اليوم الأربعاء، حيث أكد عبد الحفيظ في تصريحات خاصة أن اللاعب تغيب عن مران الفريق الجماعي اليوم وبالتالي سيتم توقيع غرامة مالية عليه وفقًا للائحة.

الاهلي يحتفل بعيد ميلاد جونيور اجاي

احتفلت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي ، بعيد ميلاد النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق، اليوم الأربعاء ، حيث أتم اللاعب النيجيري اليوم 24 عاما .

ولد جونيور أجاي في 29 يناير 1996 ، ولعب لنادي ليون النيجيري ، قبل أن يجذب أنظار كشافة النادي الرياضي الصفاقسي التونسي الذي تعاقد في 15 سبتمبر 2015.

مفاجأة.. صالح جمعة مطلوب في دوري القسم الثاني

تلقى صالح جمعة لاعب الاهلي عرضاً من نادي فاركو أحد أندية دوري القسم الثاني للانتقال له خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي بعد قرار الجهاز الفني للقلعة الحمراء بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني بعدم الأبقاء على اللاعب في صفوف الفريق.

وتشهد الساعات القادمة حسم مصير صالح جمعة بعد الجلسات التى عقدها اللاعب مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، لحسم مصيره سواء بانتقاله لأحد الأندية الداخلية أو الخارجية على سبيل الإعارة، أو البقاء مع الفريق حتى نهاية الموسم.