شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. هل يرحل ساسى فى الصيف؟ اتفاق على عودة سليل "آل توفيق" للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن مسئولى التعاقدات بنادى الزمالك، استغلوا موسم الانتقالات الشتوية للاتفاق على صفقات الموسم الجديد، والتحضير لموسم الانتقالات الصيفية، وتحديد أولويات الفريق من المراكز التى باتت بحاجة إلى تدعيم، ومنها بالطبع مركز خط الوسط، فى ظل تأكيد بعض العالمين ببواطن الأمور اخل القلعة البيضاء، على رحيل التونسى فرجانى ساسى عن الزمالك فور انتهاء الموسم.

وعلم سوبر كورة أن مسئولى الزمالك فتحوا منذ فترة خط الاتصال المباشر مع أحمد توفيق، لاعب الفريق الأبيض السابق، ونجم بيراميدز الحالى، لتتسارع المفاوضات المباشرة بين الطرفين فى الساعات الأخيرة، بعد مرونة اللاعب فى التفاوض، وترحيبه الشديد بالعودة إلى بيته.

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يذكر أن الزمالك يستعد فى الفترة الحالية لخوض مباراته أمام أول أغسطس الأنجولى المقرر إقامتها فى الثالثة من عصر يوم السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا والتى ستقام بأنجولا، وذلك بعدما ضمن الأبيض التأهل إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بعد تعادل أول أغسطس الانجولى مع زيسكو يونايتد الزامبى، بهدف لمثله، فى إطار منافسات الجولة الخامسة، فيما تعادل الأبيض فى الجولة ذاتها مع مازيمبى الكونغولى سلبيًا، ليحتل مازيمبى الكونغولى صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، فيما يأتى الزمالك فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، وزيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرا أول أغسطس الانجولى فى المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.