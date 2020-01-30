شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكرم متطوعي أمم إفريقيا لكرة القدم تحت 23 عاماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أشار وزير الشباب والرياضة إلى الدعم الكبير الذي حظيت به بطولة كأس الأمم الأفريقية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لافتاً الى الجهود التى بذلت لتحقيق هذا الإنجاز الكبير، وأكد أنه لم يدخر احد من المشاركين فى البطولة جهدًا كي تظهر في أفضل صورة.

ووجه "صبحي " الشكر والتقدير لشباب المتطوعين الذين كانوا بمثابة واجهة حضارية مشرفة لانجاح البطولة ، كما أثنى على أدائهم المتميز مما عكس صورة حقيقية ايجابية عن مصر وشبابها، مؤكدًا أن الوزارة أصبحت تعتمد بشكل كبير على شباب المتطوعين في معظم الأحداث الرياضية العالمية التي تنظمها مصر.

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واختتم صبحي قائلاً " نثمن دوركم الكبير، فأنتم صمام أمان وشركاء النجاح"

يذكر أن مصر قد نظمت بطولة كأس الامم الافريقية تحت 23 عاماً وتوج فيها منتخب الفراعنة بلقب البطولة في نسختها الثالثة عقب فوزه على منتخب ساحل العاج بهدفين مقابل هدف، في نوفمبر الماضي، وبذلك تأهل لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو الصيف المقبل.