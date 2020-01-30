شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: طلبت مباراتين وديتين فى مارس.. ولن نتحمل مليما واحدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، أنه عرض على اتحاد الكرة ووزير الشباب والرياضة برنامج استعداد الفراعنة الصغار لأولمبياد طوكيو 2020.

قال غريب فى تصريحات لقناة اون سبورت، إنه يرغب فى خوض مباراتين خلال معسكر الفراعنة الصغار فى شهر مارس المقبل خارج مصر، لاسيما وأن الفراعنة لديهم أكثر من عرض لمواجهة منتخبات تأهلت بالفعل للأولمبياد.

تابع المدير الفنى للفراعنة أن جميع العروض التى تلقاها المنتخب لن تكلف خزينة اتحاد الكرة أى مبالغ ، حيث ستتحمل الشركات المنظمة تكلفة تذاكر السفر والانتقالات وغيرها.

والتقى الدكتور أشرف صبحي- وزير الشباب والرياضة الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم، بقيادة شوقي غريب، بحضور عمرو الجناينى- رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، بديوان عام وزارة الشباب والرياضة، وذلك لمناقشة استعدادات المنتخب الأوليمبي لطوكيو 2020.

واستمع وزير الشباب والرياضة لشرح تفصيلى عن برنامج المنتخب القومى تحت 23 سنة خلال الفترة المقبلة، وموقف لاعبى المنتخب الأوليمبى بعد البطولة الافريقية.

Advertisements

ومن جانبه، شدد وزير الشباب والرياضة على الاستعداد الحيد لطوكيو 2020 لرفع اسم مصر عالياً، موضحا انه سيوفر كل احتياجات المنتخب والجهاز الفني من اجل حلم الميدالية الاولمبية.

فيما أوضح شوقي غريب أن المنتخب الاوليمبي بحاجة إلى عدد من المباريات الدولية خلال فترات التوقف الدولي في شهري مارس ويونيو وقبل السفر الي طوكيو، مشيراً أن بداية المشاركات الفعلية للمنتخب من 23 يوليو 2020.

وأكد غريب أن الجهاز الفني سيقوم خلال الفترة المقبلة بعقد جلسات مع اللاعبين للاطمئنان علي مستواهم الفني مع أنديتهم ومدي جاهزيتهم لحلم الاولمبياد.