شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى ينفى استقالة إيهاب جلال ويرفض عودة حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مسئولو النادى المصري البورسعيدي، الأنباء التى ترددت حول تقدم إيهاب جلال المدير الفني للفريق، باستقالته، عقب الخسارة أمام الجونة، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الخامسة عشرة من عمر الدوري العام.

وأكد مصدر بمجلس إدارة النادى المصري، أن ما تردد بشأن تقدم المدير الفني باستقالته للمجلس، عن طريق الهاتف، لا أساس له من الصحة، موضحا أن المدير الفنى مستمر حيث يثق المجلس فى قدرته على تصحيح مسار الفريق خلال المباريات المقبلة.

وأكد المصدر فى نفس الوقت على أن المجلس لا يفكر فى عودة التوأم حسام وإبراهيم حسن مجددا لقيادة الفريق البورسعيدى، لاسيما بعد رحيلهما فجأة عن النادى البورسعيدى وانتقالها إلى ناد أخر غير عابئين بظروف النادى فى هذه الفترة.

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وكان الجونة، حقق الفوز على المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، أمس، في الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري العام، على استاد الجيش بالسويس.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الجونة إلى 15 نقطة في المركز 12، بينما توقف رصيد المصري عند 16 نقطة في المركز 13.

وتلقى مسئولو اتحاد الكرة خطابا رسميا من الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، يؤكد فيه إيقاف القيد للنادى المصرى لمدة موسم ونصف بداية من يناير الجارى حتى نهاية الموسم المقبل 2020/2021 بسبب أزمة اللاعب شيخ موكورو، وهو ما سيضع مسئولو المصرى البورسعيدى فى أزمة.

وانتظر مسئولو المصرى البورسعيدى وصول فاكس رسمى من الاتحاد الدولى لاتحاد الكرة المصرى، لإنهاء أزمة القيد الشتوى بعدما قام اللاعب الشيخ موكورو بحل أزمته مع ناديه السابق الهلال السودانى، وشارك مع الفريق البورسعيدى فى لقائه الأخير بالدورى أمام أسوان والذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما.