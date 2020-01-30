أحمد مرتضى: تلقينا تهديدات بالقتل في قطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، لإن موقف ناديه من السوبر الأفريقي واضح؛ حيث يرفضون خوض المباراة في قطر.

ومن المقرر أن تستضيف قطر السوبر الأفريقي بين الزمالك ونظيره الترجي التونسي، شهر فبراير المقبل.

وأضاف أحمد مرتضى، في تصريحات لفضائية الزمالك خلال ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس:"هناك ظروفًا نراها وتهديدات مباشرة بالقتل للاعبين وأعضاء مجلس الإدارة ولابد أن يصل الموضوع للاتحاد الأفريقي فالزمالك نادي كبير وعندما يصله تهديدات بالقتل والإيذاء البدني يصبح الأمر ليس بمزاجنا".

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وأوضح عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أنهم لايجدوا أي مشكلة في مواجهة الترجي ولكن ليس في قطر لذا يخاطبون الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لأن أهم شيء أمان بعثة فريقهم.

وأتم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك حديثه بتوجيه رسالة لجماهير ناديه:"لا تقلقوا من الخصومات والعقوبات فنحن نضع هذه الأمور في حساباتنا".

ومن المقرر أن يتم توقيع عقوبة على الزمالك حال رفضه المشاركة في السوبر الأفريقي.