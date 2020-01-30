البدري: أثق في مهاجمي مصر.. ولن أقول لدينا أزمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

عبر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن ثقته في مهاجمي فريقه، نافياً اعتبار أن هناك أزمة في مركز المهاجم في المنتخب.

وفي تصريحات لقناة "أون سبورت" قال البدري :"مركز المهاجم مشكلة كبيرة، لكن لن أقول أن هناك أزمة، كلي ثقة في اللاعبين المتاحين".

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وأضاف مدرب منتخب مصر :"يجب أن أستخدم العناصر المتاحة في مركز المهاجم وأعتمد عليهم في الفترة المقبلة، ولذلك يجب أن تكون الثقة موجودة، ويجب أن يثقوا في أنفسهم".

ويستعد حسام البدري لقيادة منتخب مصر في مارس المقبل لاستئناف مشوار تصفيات كأس الامم الإفريقية 2021 من أجل تصحيح المسار بعد التعادل في أول مباراتين مع كينيا وجزر القمر.

وأتم البدري قائلاً :"الفترة المقبلة مع المنتخب ستكون أفضل قليلاً، في الفترة الماضية تم الاعتماد على لاعبين جدد، والظروف ظلمتهم، نسعى لتجهيز أكثر من لاعب في كل مركز".