سفير مصر في السودان: وزارة الداخلية وضعت خطة تأمينية شاملة لبعثة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد حسام عيسى سفير مصر في دولة السودان العربية الشقيقة أن وزارة الداخلية وضعت خطة تأمينية شاملة للنادي الأهلي أثناء زيارته لمواجهة الهلال في ختام مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وفي تصريحات لقناة "القاهرة والناس" قال حسام عيسى :"قمنا بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومدير شرطة أم درمان ومدير قطاع الطوارئ من أجل معرفة الاستعدادات لتأمين النادي الأهلي".

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وأضاف عيسى :"وضعت وزارة الداخلية السودانية خطة تأمين شاملة للنادي الأهلي أثناء تنقلاته في السودان من وإلى الفندق وملعب التدريب والمطار والاستاد، حتى مغادرته البلاد".

وأشاد سفير مصر في السودان بتعاون مسئولي نادي الهلال ووزارة الداخلية بشأن تأمين النادي الأهلي وتلبية كل طلباته المتعلقة بالإقامة والتدريبت والاستعداد للمباراة".

وأتم عيسى :"سنذهب الخميس مع سيد عبد الحفيظ وسمير عدلي إلى ملعب المباراة لمعاينته والاطمئنان على الترتيبات الخاصة بالمباراة، قبل أن يصل الفريق المصري".