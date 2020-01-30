رغم الخسارة.. سيتي إلى نهائي كأس كاراباو لمواجهة رفقاء تريزيجية والمحمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

تأهل مانشستر سيتي إلى نهائي كأس كاراباو للمرة الثالثة على التوالي بالرغم من الخسارة في لقاء العودة بنتيجة 1-0 أمام مانشستر يونايتد خلال إياب نصف النهائي اليوم الأربعاء على ستاد الاتحاد.

وحسم مانشستر سيتي التأهل بمجموع مباراتي الذهاب والعودة بنتيجة 3-2، بعدما كان قد فاز في لقاء الذهاب بنتيجة 3-1.

وضرب مانشستر سيتي موعدًا مع أستون فيلا في نهائي الكأس على ستاد ويمبلي الأول من مارس القادم.

حرم ديفيد دي خيا مانشستر سيتي من التقدم في الدقيقة 7 من عمر المباراة بعدما تألق في التصدي لرأسية سيرجيو أجويرو الذي لعبها متقنة لكن الإسباني كان في الموعد.

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وعاد أجويرو بعد دقيقة واحدة وتصدى لتسديدة من رياض محرز، لم يتمكن سيرجيو أجويرو من متابعتها برأسية فضاعت خطورتها بعد ذلك.

وتقدم ماتيتش لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 35 من تسديدة مباشرة بعد كرة ارتدت من الدفاع صوبها أرضية مباشرة في الزاوية الضيقة لكلاوديو برافو لتسكن الشباك.

وأهدر رحيم سترلينج فرصة التعادل في الدقيقة 58 بعدما فشل راوغ ديفيد دي خيا وسدد الكرة أعلى من العارضة.

وتعرض ماتيتش للطرد في الدقيقة 76 من عمر المباراة بعدما حصل على بطاقة صفراء ثانية نتيجة منع هجمة واعدة.

وحقق مانشستر سيتي لقب كأس كاراباو في النسختين الماضيتين تحت قيادة بيب جوارديولا، وبذلك يكون قد صعد للنهائي الثالث على التوالي.