حلبية يرد عبر الخليج 365 على أنباء استقالة إيهاب جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد الرحمن طارق:

نفى سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري، ما تردد بشأن صدور قرار يخص إقالة إيهاب جلال وجهازه المعاون من تدريب الفريق، مشيرًا الى أن المدرب نفسه لم يقدم أي استقالة.

وخسر المصري مؤخرا من الجونة بنتيجة 2-1 في مباراة الجولة الـ15 لمسابقة الدوري الممتاز.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت الى رحيل إيهاب جلال عن تدريب المصري.

وقال سمير حلبية في تصريحات لـمصراوي:"المصري يعاني من سوء توفيق، نحن نلعب جميع المباريات خارج بورسعيد، اللاعبون يصابون بالإرهاق".

Advertisements

وأكمل "لا يوجد أي قرار بشأن إقالة إيهاب جلال، هو مستمر في منصبه، ولم يقدم أي استقالة من الأساس، الموسم الحالي المصري يقدم مع إيهاب جلال مستوى أفضل من الموسم الماضي".

وشدد "ما يتم تداوله بشأن وجود مفاوضات من المقاصة مع إيهاب جلال عار تماما من الصحة، هو مستمر مع المصري ولا يوجد أي مشاكل".

وصرح "لا يوجد أي مستحقات متأخرة، سددنا كل المستحقات للاعبين، فقط نعاني من سوء توفيق".

وأتابع "حسام حسن لن يتواجد هو وتوأمه إبرهيم على رأس الجهاز الفني للمصري مجدداً، حسام حسن ترك الفريق وهرب في وقت حرج، وإيهاب جلال هو من أنقذنا من تلك الخيانة".

واختتم "إيهاب جلال أنقذ المصري مما فعله حسام حسن وحقق المركز الرابع في الدوري".