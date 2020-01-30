مصدر بـ "كاف" يوضح لمصراوي موقفهم من حسم ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ طارق طلعت:

كشف مصدر مسؤول بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عدم حسم المسؤولين للملعب الذي سيستضيف مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا لنسخة 2020.

وكان "كاف" قد قرر في وقت سابق، إقامة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب محايد.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي:"لم يتم تحديد الملعب حتى الآن، ولا يمكن الرد على تكهنات، سيكون هناك اجتماع مكتب تنفيذي خلال الأيام القليلة المقبلة وسيتم من خلاله تحديد الملعب".

يذكر أن تقارير إعلامية قد أشارت الى استقار "كاف" على ملعب استاد محمد الخامس بالمغرب لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا النسخة الحالية.