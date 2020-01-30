فاركو يوضح حقيقة التعاقد مع صالح جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:
نفى نادي فاركو التفكير في التعاقد مع اللاعب صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري.
فاركو ينافس في الدوري الممتاز (ب)، وعلى الرغم من ذلك ربطت تقارير لاعب الأهلي بالانتقال إلى صفوفه هذا الشتاء.
ومن جانبه قال محمد خطاب مدير تعاقدات نادي فاركو لـ"الخليج 365" أن صالح جمعة لم يكن مطروحاً وأن الأمر لا يتعدى كونه مجرد شائعات.
وأتم خطاب :"هذه أنباء غير صحيحة، كان لدينا مقعدين في القائمة فقط، وتعاقدنا بالفعل مع الثنائي وحيد محسن وبلال جمال من دمنهور والرجاء".
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