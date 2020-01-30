صفقة الأهلي الجديدة يتحدث عن.. مركزه.. وهدفه.. ومثله الأعلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

عبر علي الملواني عن سعادته بالانضمام للنادي الأهلي، قادما من سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأوضح الملواني في تصريحات لموقع سيراميكا كليوباترا الرسمي، أن ارتداء قميص الأهلي شرف، معتبرًا ذلك حلم الطفولة الذي تحقق.

وواصل: "خضت مع الفريق هذا الموسم 20 مباراة وسجلت 13 هدفًا وأجيد المشاركة في مركز الجناح الأيمن والأيسر وتحت رأس الحربة".

وحول طموحاته مع النادي الأهلي قال: "حلمي الظهور بشكل قوي وأن يتم تصعيدي للفريق الأول، والفوز بكل البطولات مع الأهلي، ثم يأتي بعد ذلك الاحتراف الخارجي".

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وعن سبب رحيله من إنبي قبل الانضمام لسيراميكا أجاب :"لأن فريق 2000 قد انتهى ثم رحلت بعدها عن النادي البترولي".

وأشار: "المفاوضات مع النادي الأهلي بدأت منذ بداية الموسم، فخضت أمامه مباراتين تعادلنا في لقاء وتلقينا الهزيمة في مباراة أخرى وسجلت في الأهلي هدف".

وأوضح :"مثلي الأعلي محلياً محمد بركات نجم الكرة المصرية السابق والبرازيلي نيمار عالمياً".

ووجه اللاعب الشكر لمسؤولي الناديين على سهولة المفاوضات الاحترافية.