رسميا.. النصر السعودي يضم خالد الغنام لاعب القادسية

كتبت نهي عصام نور الدين

حسمت إدارة نادى النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت في التعاقد مع خالد الغنام لاعب وسط فريق القادسية، لانضمام لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

اتفقت إدارة نادي النصر مع إدارة نادي القادسية على شراء عقد اللاعب خالد الغنام وذلك بحضور المشرف العام على كرة القدم بالنادي عبدالرحمن الحلافي ومدير الاحتراف بالنادي أحمد الغامدي.

وسيوقع نجم المنتخب السعودي الأولمبي خالد الغنام عقد انضمامه رسميا لصفوف الفريق اليوم الخميس وذلك لمدة 5 مواسم.

وكشفت تقارير صحفية سعودية بأن إدارة نادي النصر تعاقد مع خالد الغنام مقابل 20 مليون.

وأصبح خال الغنام صاحب الـ ١٩ عاما ثالث صفقات النصر هذا الموسم بعد التعاقد مع عبدالمجيد الصليهم لاعب الشباب وحارس اتحاد جدة امين بخاري.

يستعد نادى النصر لمواجهة نظيره فريق ضمك غدا الخميس ٣٠ يناير، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة دوري كأس

ويحتل نادي النصر صدارة ترتيب الدورى السعودى برصيد ٣٣ نقطة. كرة القدم بالنادي عبدالرحمن الحلافي ومدير الاحتراف بالنادي أحمد الغامدي.وسيوقع نجم المنتخب السعودي الأولمبي خالد الغنام عقد انضمامه رسميا لصفوف الفريق اليوم الخميس وذلك لمدة 5 مواسم.وكشفت تقارير صحفية سعودية بأن إدارة نادي النصر تعاقد مع خالد الغنام مقابل 20 مليون.وأصبح خال الغنام صاحب الـ ١٩ عاما ثالث صفقات النصر هذا الموسم بعد التعاقد مع عبدالمجيد الصليهم لاعب الشباب وحارس اتحاد جدة امين بخاري.يستعد نادى النصر لمواجهة نظيره فريق ضمك غدا الخميس ٣٠ يناير، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.ويحتل نادي النصر صدارة ترتيب الدورى السعودى برصيد ٣٣ نقطة.

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