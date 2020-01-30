التاريخ ينصف الإسماعيلي على الإنتاج الحربي في المواجهات

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي نظيره الإنتاج الحربي مساء اليوم الخميس على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الإسماعيلي والإنتاج الحربي في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتذاع بشكل حصري عبر قناة تايم سبورت وأون سبورت.

ويدخل الدراويش المباراة محتلًا المركز العاشر برصيد 18 نقطة، بينما يحتل الإنتاج الحربي المركز السادس برصيد 21 نقطة.

وتستعرض بوابة الوفد تاريخ مواجهات الفريقين منذ منذ صعود الإنتاج الحربي لدوري الأضواء والشهرة موسم 2009-2010 .

التقى الفريقين في 12 مباراة

حقق خلالها الدراويش الفوز في 6 مباريات وتلقى الهزيمة في ثلاثة وتعادل في مثلهما.

أول لقاء جمع الفريقين كان بتاريخ 24 نوڤمبر من عام 2009 وانتهي بانتصار الدراويش بهدفين مقابل هدف، بينما آخر لقاء كان بتاريخ 10 مايو 2019 وانتهي بالتعادل السلبي.

أكبر نتيجة في مواجهات الفريقين كانت من نصيب الإسماعيلي، بتاريخ 7 يوليو 2011 عندما حقق فوز عريض على ستاد الاسماعيلية بخماسية نظيفة.

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سجل لاعبو الدراويش 16 هدفًا خلال الـ12 لقاء واستقبلت

شباكهم تسعة اهداف ويُعد حسني عبدربه ومحمد ناجي جدو هم هدافي مواجهات الفريقين برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما.

وكان الدراويش أعلن عن قائمة لاعبية المستدعاة لمواجهة الإنتاج الحربي اليوم والتي تضم كلًا من...

فى حراسة المرمى .. محمد مجدى – محمد فوزى .

فى خط الدفاع .. باهر المحمدى – محمد هاشم – ابراهيم ابو اليزيد – محمد مجدى الجمل – محمود البدرى – أسامة إبراهيم .

فى خط الوسط ..محمود دونجا – محمد بيومى – محمد مخلوف – همام طارق – عبد الرحمن مجدى – بيكيتى سيلفا – محمد صادق – أحمد مدبولى.

فى خط الهجوم .. فخر بن يوسف – وجية عبد الحكيم – محمد الشامى – بينسون شيلونجو .