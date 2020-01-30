ريال مدريد يسحق سرقسطة برباعية في كأس الملك

حقق ريال مدريد فوزاً ساحقًا على ريال سرقسطة بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب لا روماريدا، ضمن منافسات دور الـ

16 من كأس ملك إسبانيا.

سجل رباعية ريال مدريد كل من رافايل فاران، لوكاس فاسكيز، فينيسيوس جونيور،

وكريم بنزيما، في الدقائق 9، 32، 72، 80.

وبتلك النتيجة يتأهل الفريق الملكي، إلى دور الثمانية من البطولة، باحثًا عن تحقيق لقب كأس ملك اسبانيا الغائب عن خزينة ريال مدريد منذ موسم 2013/2014.