مانشستر سيتي يتأهل إلى نهائي كاس الرابطة رغم الهزيمة من اليونايتد

تمكن مانشستر سيتي من التأهل إلى نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على الرغم من هزيمته اليوم الاربعاء، من نظيره مانشستر يونايتد بهدف دون رد، في إياب دور نصف النهائي من البطولة.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى بفوز مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ومع هزيمته بهدف نظيف، يتأهل السيتي إلى النهائي بمجموع اللقائين بنتيجة 3/2.

بدأ مانشستر سيتي بضغط مبكر لإمتصاص حماس اليونايتد الباحث عن تعويض الهزيمة في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتراجع اليونايتد للدفاع، وأهدر السيتي أكثر من فرصة محققة للتهديف، ولكن دي خيا

حارس مرمى الشياطين الحمر تمكن من الحفاظ على شباك فريقه دون تلقى أهداف.

وظلت المباراة تسير بإتجاه مانشستر سيتي، حتى جاءت الدقيقة 35 بأول هجمة لمانشستر يونايتد من ركلة حرة غير مباشرة، أبعدها دفاع السيتي لتجد نيمانيا ماتيتش الذي سدد الكرة مباشرة معلنًا عن هدف للشياطين الحمر من أول تسديدة.

وبعد الهدف حاول السيتي البحث عن هدف التعادل وزاد من ضغطه، حتى تمكن ستيرلينج من تسجيل هدف في الدقيقة 42 ولكن الحكم يقوم

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بإلغاءه بداعي التسلل لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني بحث السيتي عن هدف التعادل تجنبًا للدخول في أي سيناريو صعب إذا نجح اليونايتد في التسجيل.

وأهدر لاعبي السيتي أكثر من فرصة محققة للتهديف، فيما فشل لاعبي اليونايتد في تسجيل هدف ثاني، وكأنهم اكتفوا بالفوز بهدف حتى وإن لم تكن النتيجة الإجمالية في صالحهم.

وزادت صعوبة اللقاء على لاعبي مانشستر يونايتد بعد أن تعرض ماتيتش للطرد بالدقيقة 76، ليكمل الشياطين الحمر المباراة بعشرة لاعبين.

حتى اطلق الحكم صافرة النهاية بفوز اليونايتد بالمباراة، وصعود السيتي إلى المباراة النهائي بالنتيجة الإجمالية لمباراتي الذهاب والاياب.

ومن المقرر أن يواجه مانشستر سيتي نظيره أستون فيلا في المباراة النهائية، على ملعب ويمبلي بالأول من مارس المقبل.