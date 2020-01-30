صحيفة بلجيكية: ويسترلو يتواصل مع ميدو بسبب موسيس

تحدث صحيفة فوتبول نيوز البلجيكية، عن عرض نادي ويسترلو البلجيكى الرسمي إلى نادي مصر للمقاصة، من أجل التعاقد مع المهاجم النيجيري، إيدو موسيس، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، والتي تُغلق بنهاية يوم 31 يناير الحالي.

وأكدت الصحيفة أن النادي البلجيكي، يحاول التواصل مع أحمد حسام

ميدو، للسؤال عن المهاجم النيجيري، لا سيما وأن ميدو كان قد تولى تدريب مصر للمقاصة خلال الموسم الجاري.

وكان مجلس إدارة نادى مصر للمقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام، نجح في التعاقد مع النيجيرى إيدو

موسيس مهاجم حرس الحدود، فى صيف 2019 ، لمدة 4 سنوات بعد شرائه بشكل نهائى من نادى الحرس، وذلك ضمن الصفقات التى حددها المدير الفنى للمقاصة استعدادًا للموسم الكروى الجديد.

ويبلغ عمر موسيس 21 عاماً حيث ولد مهاجم المقاصة فى 11 ديسمبر 1997، وـ تبلغ القيمة التسويقية له حوالي 250 ألف يورو، وذلك وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.