الجهاز الفني في الإسماعيلي يجتمع بلاعبي الفريق قبل مواجهة الإنتاج الحربي

عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة الفرنسى ديديه جوميز المدير الفني ، اجتماعًا مع لاعبي الفريق بالمعسكر المقام بفندق الإقامة بإستاد الإسماعيلية. حرص فيه على تحفيز اللاعبين ومطالبتهم بضرورة تحقيق الفوز غدًا علي الإنتاج الحربي والتقدم نحو المربع الذهبي. وتطرق الاجتماع بعقد محاضرة فيديو للاعبين لكشف نقاط القوة والضعف لفريق الإنتاج الحربي والعمل على استغلالها في لقاء الغد. استغلالها في لقاء الغد. ويستضيف الإسماعيلي فريق الإنتاج غدا الخميس على ملعب ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز. وكان الدراويش أعلن عن قائمة لاعبية والتي تضم كلًا من.. Advertisements فى حراسة المرمى .. محمد مجدى – محمد فوزى . فى خط الدفاع .. باهر المحمدى – محمد هاشم – ابراهيم ابو اليزيد – محمد مجدى الجمل – محمود البدرى – أسامة إبراهيم . فى خط الوسط ..محمود دونجا – محمد بيومى – محمد مخلوف – همام طارق – عبد الرحمن مجدى – بيكيتى سيلفا – محمد صادق – أحمد مدبولى فى خط الهجوم .. فخر بن يوسف – وجية عبد الحكيم – محمد الشامى – بينسون شيلونجو . ويدخل الإسماعيلي المباراة وهو يحتل المركز العاشر برصيد 18 نقطة.

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