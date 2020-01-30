بعد هدفه في وست هام.. محمد صلاح يحقق رقم جديد مع ليفربول

حقق محمد صلاح نجم منتخب مصر والمحترف في ليفربول الإنجليزي، رقم جديد في مسيرته مع الريدز في البريميرليج.
وتمكن محمد صلاح من تسجيل هدف ليفربول الأول من ركلة جزاء في مواجهة وست هام يونايتد، بالمباراة التي جمعت الفريقين اليوم الاربعاء، والمؤجلة من الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبذلك الهدف رفع محمد صلاح رصيده من الأهداف مع ليفربول منذ إنضمامه إليه إلى 66 هدف.
ومنحت تلك الأهداف صلاح انجاز جديد ليصبح ترتيبه الخامس ضمن الهدافين التاريخيين لليفربول في الدوري الإنجليزي.
فيتصدر روبي فاولر الترتيب بـ 128 هدف، يليه ستيفن جيرارد 120 هدف، ثم في الترتيب الثالث مايكل اوينبرصيد 118 هدف.
وفي المركز الرابع لويس سواريز برصيد 69 هدف، ويليه محمد صلاح بـ 66 هدف، وهو ما يمنح النجم المصري فرصة كبيرة لتخطي رقم الأوروجواياني ومواصلة أرقامه المميزة مع ليفربول.
يذكر أن محمد صلاح انتقل إلى صفوف ليفربول قادمًا روما الإيطالي في صيف 2017، وتمكن من حصد لقب هداف الدوري الإنجليزي مرتين، وقاد الريدز لتحقيق دوري أبطال اوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.
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