محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على وست هام بثنائية

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تمكن محمد صلاح من قيادة ليفربول لمواصلة إنتصاراته في الدوري الإنجليزي، بالفوز على وست هام يونايتد بثنائية دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاربعاء على استاد لندن الاولمبي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشر من البريميرليج.
افتتحت أهداف اللقاء عن طريق ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح ديفوك أوريجي، الذي تعرض لعرقلة داخل منطقة الجزاء، لينبري محمد صلاحلتسديد الكرة مسجلاً أول الأهداف في الدقيقة 33.
وبعد الهدف واصل ليفربول استحواذه على مجريات اللعب حتى نهاية الشوط الأول.
ومع بداية الشوط الثاني حاول وست هام الضغط من أجل إدراك هدف التعادل، ولكن محمد صلاح استغل هجمة مرتدة ليقودها بنجاح ثم يمرر الكرة إلى تشامبرلين لينفرد بالمرمى ويسجلثاني أهداف الريدز في الدقيقة 52.
ونال الهدف من معنويات لاعبي وست هام مع صعوبة تعديل النتيجة، وسيطر ليفربول بشكل أكبر على مجريات اللقاء.
ومع هدوء اللعب حاول ليفربول إحراز هدف ثالث وأهدر أكثر من فرصة للتهديف كانت أخطرها تسديدة محمد صلاح التي اصطدمت بالقائم لتتجه لخارج الملعب.
وبتلك النتيجة يعزز ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة، ليوسع الفارق بينه وبين مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه إلى 19 نقطة.
فيما تجمد رصدي وست هام يونايتد عند 23 نقطة.
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