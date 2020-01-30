اليوناني سافاس ينضم إلى العدالة السعودى

أعلن نادي العدالة السعودي تعاقده مع اليوناني سافاس جينتسوجلو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. ونشر نادى العدالة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" صورا للاعب لاعلان التعاقد معه، ليصبح سابع اللاعبين المحترفين في صفوف الفريق. للاعب لاعلان التعاقد معه، ليصبح سابع اللاعبين المحترفين في صفوف الفريق. ويستعد فريق العدالة لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة دوري كأس السبت المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. ويحتل العدالة المركز الخامس عشر بجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ١٠ نقاط.

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