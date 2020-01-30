الفتح السعودي يتعاقد مع الجزائري بن دبكة

أعلن نادي الفتح السعودي تعاقده مع اللاعب سفيان بن دبكة لينضم إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وقال النادي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" إن اللاعب سينضم إلى الفريق لـ6أشهر قابلة للتجديد.
وتمنت إدارة النادي التوفيق للاعب الوسط الجزائري خلال مهمته المقبلة مع الفريق.
لعب بن دبكة صحاب ال ٢٧ عاما فى اكثر من ناديابرزهم مولودية الجزائر، نصر حسين داي.
يستعد نادى الفتح لمواجهة الشباب السعودي يوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن.
ويحتل نادي الفتح المركز السادس عشر بجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٩ نقاط.
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