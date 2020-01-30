أهداف مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة فى كأس ملك إسبانيا

تقدم ريال مدريد خطوة أخرى في حملته نحو استعادة لقب كأس ملك إسبانيا، الغائب عنه في المواسم الخمسة الأخيرة، بعدما صعد لدور الثمانية في المسابقة، عقب فوزه السهل 4 / صفر على مضيفه ريال سرقسطة اليوم الأربعاء 29-1-2020، على ملعب “لا روماريدا” في دور الـ32 للبطولة.

انطلقت المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، ونقلت عبر قناة السعودية الرياضية 1.

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وافتتح الريال التسجيل مبكراً عبر مدافعه الفرنسي رافاييل فاران في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف لوكاس فاسكيز الهدف الثاني في الدقيقة 32.

وأضاف النجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور الهدف الثالث في الدقيقة 72، واختتم الهداف الفرنسي كريم بنزيمه مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة 80.

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وتسبب الياباني شينجي كاجاوا الذي انضم الى سرقسطة في الميركاتو الصيفي الماضي لمدة عامين قادمًا من صفوف فريق “بوروسيا دورتموند” في مشاكل لريال مدريد وأنقذ ألفونس أريولا فرصة خطيرة منه.

ودخل فريق ريال مدريد المباراة بمعنويات عالية بعد تحقيق فوزًا هامًا على “بلد الوليد” تصدر به جدول ترتيب الدوري الإسباني بالجولة الماضية.

ويذكر ان اخر مباراة جمعت الفريقين كانت في الليجا الإسبانية 2013 وانتهت بالتعادل الايجابي (1-1)، ومن ذلك الحين لم يتواجه الفريقين بسبب هبوط فريق “ريال سرقسطة” إلى دوري الدرجة الثانية، وكان قد تأهل سرقسطة إلى هذا الدور بعد فوزه على فريق “ريال مايوركا” في دور الـ32 بنتيجة (3-1).