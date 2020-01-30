محمد صلاح يتجاوز ماني ويقترب من أبراهام في جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي

تقدم محمد صلاح في جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز بفارق هدف عن زميله في ليفربول “ساديو ماني”، بفضل الهدف الذي سجله أمام وست هام يونايتد مساء أمس الاربعاء 29-1-2020، على الملعب الأولمبي بالعاصمة الإنجليزية لندن.
وجاء هدف محمد صلاح أمام وست هام إثر ركلة جزاء في الدقيقة 35 من الشوط الأول، ليرفع رصيد أهدافه لـ 12، أكثر من ماني بهدف، وأقل من هداف تشيلسي “تامي أبراهام بهدف.
وأراد محمد صلاح تحسين وضعيته في قائمة أفضل صانع ألعاب بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، فصنع الهدف الثاني لفريقه أمام وست هام يونايتد، والذي تكفل الدولي الإنجليزي أوكسليد تشامبرلين بتسجيله.
ويتصدر الدولي الإنجليزي ونجم ليستر سيتي “جيمي فاردي” جدول هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفًا، ويلاحقه الدولي الأرجنتيني سيرخيو أجويرو برصيد 16 هدفًا.
ويعد الثلاثي “محمد صلاح وساديو ماني وراؤول خيمينيز” الأكثر صناعة للأهداف في قائمة أفضل 10 هدافين في البريميرليج هذا الموسم، فلكل منهم 6 تمريرات حاسمة.
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قوائم أخرى
|
اللاعب ????
|
النادي ????
|
عدد الأهداف ⚽ + عدد التمريرات الحاسمة ????
|جيمي فاردي ????????
|ليستر سيتي
|
17 + (4 تمريرات حاسمة)
|سيرخيو أجويرو ????????
|مانشستر سيتي
|16+ (3 تمريرات حاسمة)
|ماركوس راشفورد ????????
|مانشستر يونايتد
|14 + (4 تمريرات حاسمة)
|بيير إميريك أوباميانج ????????
|ارسنال
|
14 + (1 تمريرات حاسمة)
|
داني إنجس ????????
|
ساوثهامبتون
|
14 + (1 تمريرات حاسمة)
|تامي أبراهام ????????
|
تشيلسي
|13 + (3 تمريرات حاسمة)
|محمد صلاح ????????
|
ليفربول
|12 + (6 تمريرات حاسمة)
|ساديو ماني ????????
|ليفربول
|
11 + (6 تمريرات حاسمة)
|
رحيم سترلينج ????????
|مانشستر سيتي
|
11 + (1 تمريرات حاسمة)
|هاري كين ????????
|توتنهام
|11 + (2 تمريرات حاسمة)
|
راؤول خيمينيز ????????
تيمو بوكي ????????
كريس وود ????????
|ولفرهامبتون
نوريتش سيتي
بيرنلي
|11 + (6 تمريرات حاسمة)
11 + (3 تمريرات حاسمة)
10 + (1 تمريرات حاسمة)
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