محمد صلاح يتجاوز ماني ويقترب من أبراهام في جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي

تقدم محمد صلاح في جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز بفارق هدف عن زميله في ليفربول “ساديو ماني”، بفضل الهدف الذي سجله أمام وست هام يونايتد مساء أمس الاربعاء 29-1-2020، على الملعب الأولمبي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وجاء هدف محمد صلاح أمام وست هام إثر ركلة جزاء في الدقيقة 35 من الشوط الأول، ليرفع رصيد أهدافه لـ 12، أكثر من ماني بهدف، وأقل من هداف تشيلسي “تامي أبراهام بهدف.

وأراد محمد صلاح تحسين وضعيته في قائمة أفضل صانع ألعاب بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، فصنع الهدف الثاني لفريقه أمام وست هام يونايتد، والذي تكفل الدولي الإنجليزي أوكسليد تشامبرلين بتسجيله.

ويتصدر الدولي الإنجليزي ونجم ليستر سيتي “جيمي فاردي” جدول هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفًا، ويلاحقه الدولي الأرجنتيني سيرخيو أجويرو برصيد 16 هدفًا.

ويعد الثلاثي “محمد صلاح وساديو ماني وراؤول خيمينيز” الأكثر صناعة للأهداف في قائمة أفضل 10 هدافين في البريميرليج هذا الموسم، فلكل منهم 6 تمريرات حاسمة.

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