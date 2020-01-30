أهدف مباراة ليفربول ووست هام فى الدوري الإنجليزي

حقق ليفربول فوزاً مريحاً فى مباراته المؤجلة امام مضيفه وست هام يونايتد بهدفين دون رد، مساء اليوم الاربعاء 29-1-2020، ضمن منافسات الجولة الـ18 فى الدوري الانجليزي “البريميرليج”.

ومنح صلاح التقدم لليفربول في الدقيقة 35 من ركلة جزاء رافعاً رصيده إلى 12 هدفاً هذا الموسم، وصنع الهدف الثاني لأليكس أوكسلايد تشامبرلاين في الدقيقة 52.

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وهي المرة الرابعة عشرة التي يسجل فيها صلاح ويصنع هدفا في البريمير ليغ منذ بداية موسم 2017-2018، أكثر خمس مرات من أي لاعب آخر في هذه الفترة بحسب “أوبتا” للإحصاءات.

واقترب ليفربول كثيراً من لقبه الأول منذ 30 عاماً والتاسع عشر في تاريخه بعدما عزز موقعه في الصدارة برصيد 70 نقطة، موسعاً الفارق بينه وبين مطارده المباشر مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسمين الأخيرين إلى 19 نقطة، بعد تحقيق فوزه الخامس عشر توالياً والـ23 في 24 مباراة دون خسارة في الدوري، رافعاً سجله الخالي من الهزائم إلى 41 مباراة (تعود الخسارة الأخيرة الى 3 يناير 2019 أمام مانشستر سيتي).

في المقابل، مني وست هام يونايتد بخسارته الثالثة عشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز السابع عشر.

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وضغط ليفربول منذ البداية بحثاً عن افتتاح التسجيل فحاصر اصحاب الأرض داخل منطقة جزائهم لكن دون خطورة على مرمى الحارس الدولي البولندي لوكاس فابيانسكي، باستثناء تمريرة ساحرة لصلاح الى الاسكتلندي أندرو روبرتسون داخل المنطقة فلعبها ضعيفة على يسار فابيانسكي ليتدخل الدفاع ويبعدها في توقيت مناسب.

وحصل ليفربول على ركلة جزاء اثر عرقلة البلجيكي ديفوك اوريجي داخل المنطقة من المدافع الفرنسي عيسى ديوب اثر تلقيه تمريرة من فيرمينو تم التأكد مهنا عبر تقنية المساعدة بالفيديو “في أيه آر”، فانبرى لها صلاح قوية بيسراه على يسار فابيانسكي الذي ارتمى الى الجهة اليمنى (35).

وحسم ليفربول النتيجة من هجمة مرتدة قادها القائد جوردان هندرسون الذي مرر كرة إلى صلاح في منتصف الملعب، فانتبه الأخير لانطلاقة تشامبرلاين من الجهة اليسرى فهيأها له على طبق من ذهب فتوغل وانفرد وتابعها داخل مرمى فابيانسكي الذي خرج لملاقاته (52).