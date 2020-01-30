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جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد فوز ليفربول بمباراته المؤجلة أمام وست هام

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محمود ماهر 0 تبليغ

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حافظ على سجله خال من الهزائم في الممتاز بفوزه مساء اليوم الاربعاء 29-1-2020 على وست هام يونايتد بهدفين دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة ال18.

افتتح أهداف المباراة النجم المصري “محمد صلاح” من علامة الجزاء في الدقيقة 34، ومع مطلع الشوط الثاني أضاف الجناح الإنجليزي أوكسليد تشامبرلين الهدف الثاني في الدقيقة 52 من صناعة محمد صلاح.

ورفع ليفربول رصيد نقاطه ل70 بعد هذا الفوز، متفوقًا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بفارق 19 نقطة واضحة، الأمر الذي سيُعجل بالضرورة من حسمه للقب البريميرليج، وسيمنحه فرصة لإراحة نجومه من أجل المنافسة على الثلاثية التاريخية.

ومن غير المرجح ظهور صراع من أي نوع على المركز لثالث، نظرًا لابتعاد مانشستر سيتي وليستر سيتي عن أصحاب المركز الرابع والخامس والسادس والسابع “ ومانشستر يونايتد وتوتنهام وولفرهامبتون” – على الترتيب- بفارق مريح من النقاط.

وسيحتدم الصراع على المركز الرابع الذي يحتله تشيلسي برصيد 40 نقطة بفارق 6 نقاط عن الثلاثي مانشستر يونايتد وتوتنهام وولفرهامبتون.

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إليكم الترتيب كاملاً بعد كل جولة

المركز ????

الفريق ????

النقاط ????

عدد المباريات ⛳️

????

ليفربول

70 24

????

مانشستر سيتي

51 24

????

ليستر سيتي 48 24

4️⃣ ????

تشيلسي

40

24

5️⃣ ????

مانشستر يونايتد 34 24

6️⃣ ????

توتنهام هوتسبير

34

24

7️⃣

ولفرهامبتون واندرز

34 24

8️⃣

شيفيلد يونايتد

33 24

9️⃣

ساوثامبتون

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31

24

????

آرسنال

30

24

كريستال بالاس

30

24

إيفرتون

30

24

بيرنلي

30 24

نيوكاسل يونايتد

30

24

برايتون هوف البيون 25

24

أستون فيلا

25 24

وست هام يونايتد 23

24

⓲ ????

بورنموث

23

24

⓳ ????

واتفورد

23

24

⓴ ????

نوريتش سيتي

17

24
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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