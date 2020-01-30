جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد فوز ليفربول بمباراته المؤجلة أمام وست هام

حافظ ليفربول على سجله خال من الهزائم في الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه مساء اليوم الاربعاء 29-1-2020 على وست هام يونايتد بهدفين دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة ال18.

افتتح أهداف المباراة النجم المصري “محمد صلاح” من علامة الجزاء في الدقيقة 34، ومع مطلع الشوط الثاني أضاف الجناح الإنجليزي أوكسليد تشامبرلين الهدف الثاني في الدقيقة 52 من صناعة محمد صلاح.

ورفع ليفربول رصيد نقاطه ل70 بعد هذا الفوز، متفوقًا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بفارق 19 نقطة واضحة، الأمر الذي سيُعجل بالضرورة من حسمه للقب البريميرليج، وسيمنحه فرصة لإراحة نجومه من أجل المنافسة على الثلاثية التاريخية.

ومن غير المرجح ظهور صراع من أي نوع على المركز لثالث، نظرًا لابتعاد مانشستر سيتي وليستر سيتي عن أصحاب المركز الرابع والخامس والسادس والسابع “تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام وولفرهامبتون” – على الترتيب- بفارق مريح من النقاط.

وسيحتدم الصراع على المركز الرابع الذي يحتله تشيلسي برصيد 40 نقطة بفارق 6 نقاط عن الثلاثي مانشستر يونايتد وتوتنهام وولفرهامبتون.

اضغط هنا لمشاهدة جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد الجولة 24

إليكم الترتيب كاملاً بعد كل جولة