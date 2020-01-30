شاهد أهداف مباراة ديربي مانشستر في كأس الرابطة الإنجليزية

اتجهت أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية الى ملعب الاتحاد، مساء اليوم الاربعاء 29-1-2020، حيث تقابل العملاقان مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد فى إياب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أو ماتسمى بكأس “كاراباو”.

انطلق ديربي مدينة مانشستر فى تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، 19:45 بتوقيت جرينتش.

وخسر مانشستر سيتي المباراة، بهدف دون رد لصالح مانشستر يونايتد، ولكنه ربح بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وحقق السيتي انتصارًا في الأولدترافورد منذ أسبوعين بثلاثة أهداف مقابل هدف، لذلك هو من سوف يواجه أستون فيلا في نهائي ويمبلي.

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مانشستر سيتي تفنن في إضاعة الفرص السهلة على مدار الشوطين، وبدا الاستهتار واضحًا على الفريق السماوي، حيث أضاع ستيرلينج انفرادين، وجندوجان وأجويرو لكل منهما انفراد.

وسجل هدف اليونايتد الوحيد في المواجهة النجم الصربي “نيمانيا ماتيتش” في الدقيقة 32 من تصويبة طائرة ممتازة، إلا أنه طرد في الدقيقة 75 من زمن اللقاء.