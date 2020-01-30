شاهد هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول ووست هام يونايتد

سجل النجم المصري “محمد صلاح” الهدف الـ 12 له في الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم الاربعاء، 29-1-2020، عندما هَدف أمام وست هام يونايتد على الملعب الأولمبي في العاصمة الإنجليزية لندن.
وتقدم محمد صلاح في سباق هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز إلى المركز السابع بفارق هدف عن تامي أبراهام – نجم تشيلسي – صاحب المركز السادس.
وابتعد هداف ليفربول في الموسمين الماضيين عن زميله “ساديو ماني” بفارق هدف، وكذا عن هداف ولفرهامبتون راؤول خيمينيز – المطلوب في مانشستر يونايتد -.
ويأمل محمد صلاح في اللحاق بمتصدر لائحة الهدافين “جيمي فاردي” للمنافسة على اللقب الذي حققه خلال الموسمين الماضيين، حيث يتصدر فاردي بـ 17 هدفًا.
ويتواجد نجم مانشستر سيتي “سيرخيو أجويرو” في هذا الصراع برصيد 16 هدفًا، ويأتي من بعده ماركوس راشفورد وأوباميانج وداني إينجز ولكل منهم نفس رصيد الأهداف “14″.
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