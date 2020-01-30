إنتر ميلان يضرب موعدا مع نابولي في نصف نهائي كأس إيطاليا



بلغ إنتر ميلان، الباحث عن لقبه الأول منذ 2011 والثامن في تاريخه، الدور نصف النهائي من مسابقة كأس إيطاليا بفوزه الأربعاء على ضيفه فيورنتينا 2-1 على ملعب "سان سيرو".



ويلتقي فريق المدرب أنتونيو كونتي في دور الأربعة المقرر ذهاباً في 12 شباط/فبراير وإياباً في الرابع من آذار/مارس، مع ضيفه نابولي الذي بلغ هذا الدور بتجريده لاتسيو من اللقب بعد الفوز عليه 1-صفر.



وستكون المرة الأولى التي يتواجه فيها إنتر مع نابولي في مسابقة الكأس منذ كانون الثاني/يناير 2016 حين خرج "نيراتسوري" فائزاً من ملعب منافسه بهدفين نظيفين سجلهما في ربع الساعة الأخير.



ولحق إنتر بجاره ميلان وغريمه يوفنتوس اللذين يتواجهان في المباراة الثانية من الدور نصف النهائي.



وبدأ كونتي اللقاء باشراك الثلاثي لاوتارو مارتينيز والتشيلي أليكسيس سانشيز والبلجيكي روميلو لوكاكو في الخط الأمامي بمساندة من الوافد الجديد الإنكليزي آشلي يونغ، فيما جلس الدنماركي كريستيان إريكسن على مقاعد البدلاء بعد يوم فقط على اتمام صفقة انتقاله إلى "نيراتسوري" من توتنهام الإنكليزي.



وبعدما بدا الفريقان في طريقهما لإنهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، خطف أنطونيو كاندريفا هدف التقدم لإنتر بعد مجهود فردي للاوتارو مارتينيز داخل المنطقة، ممهداً الطريق للاعب لاتسيو السابق للتسجيل بسهولة في الشباك (44)، ليصبح إلى جانب لوكاكو اللاعبين الوحيدين من "نيراتسوري" يسجلان هذا الموسم في مسابقات الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا بحسب "أوبتا" للاحصاءات.



لكن فيورنتينا الذي يعود تتويجه الأخير باللقب إلى عام 2001، أطلق المباراة من نقطة الصفر في مستهل الشوط الثاني بهدف لمدافع يوفنتوس ولاتسيو السابق الأوروغوياني مارتن كاسيريس خلافاً لمجريات اللعب إثر ركلة ركنية للضيوف (60).



ولجأ بعدها كونتي إلى إريكسن الذي دخل في الدقيقة 66 بدلاً من ألكيسيس سانشيس، وكان فأل خير على فريقه الجديد لأن صاحب الأرض استعاد تقدمه بعد ثوان بهدف رائع لنيكولو باريلا بكرة أطلقها من خارج المنطقة (67).



وكان هذا الهدف كافيا للإبقاء على حلم إنتر باحراز الثنائية المحلية للمرة الأولى منذ 2010 حين تود أيضاً بلقب دوري أبطال أوروبا بقيادة مدرب توتنهام الإنكليزي حالياً البرتغالي جوزيه مورينيو.



المصدر: بي إن سبورت