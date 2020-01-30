رياضة | ترتيب مجموعات دوري القسم الثاني (انفوجراف)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب مجموعات دوري القسم الثاني (انفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم "الخليج 365 الرياضي" جداول ترتيب مجموعات دوري القسم الثاني، عقب ختام منافسات الجولة الثالثة عشر، والتي شهدت إحراز 35 هدف، في الثلاث مجموعات، خلال 18 مباراة.

وشهدت المجموعة الأول تسجيل 11 هدف، في 6 مباريات، والمجموعة الثانية 14 هدف، والمجموعة الثالثة 10 أهداف.

ويحتل البنك الأهلي، والألومنيوم صدارة مجموعة الصعيد، برصيد 28 نقطة، بينما يحتل سيراميكا صدارة المجموعة الثانية برصيد 29 نقطة، بينما يحتل فاركو صدارة المجموعة الثالثة برصيد 26 نقطة.

ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة الرابعة عشر أيام 9 و 10 و 11 يناير الحالي، حيث تحصل الأندية على راحة خلال الأسبوع المقبل.