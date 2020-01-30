رياضة | عاجل.. الأهلي يصدر قرار هام بشأن مستقبل صالح جمعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يصدر قرار هام بشأن مستقبل صالح جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر النادي الأهلي قراره الأخير بشأن لاعب وسط الفريق صالح جمعة من البقاء أو الرحيل خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، بعدما أعلن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن موافقته على رخيل اللاعب خلال الفترة الحالية.

وقرر الأهلي والجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر الإبقاء على على صالح جمعة بسبب عدم وصول عروض مناسبة لضم اللاعب خلال الميركاتو الشتوي الحالي، بعدما كان اللاعب قاب قوسين أو أدني من الرحيل عن الفريق الأحمر خلال الشتاء الحالي.

وكان الأهلي قد وافق على رحيل كل من عمار حمدي ووليد أزارو وصلاح محسن خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.